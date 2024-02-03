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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 15:40 |
449
3

Известен состав Шахтера на матч с Вележем

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени

03 февраля 2024, 15:40 |
449
3
Известен состав Шахтера на матч с Вележем
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с боснийским клубом «Вележ» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Состав «Шахтера» на матч с «Вележем»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Очеретько, Швед, Цуканов, Эгиналду.

Запасные: Барченко, Козик, Огарков, Крыськив, Пушкарев, Сикан.

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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AK.228
Дубль 
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0
Лига Конференций Без Динамо
Опять отсосут по полной. Получать унижение от ноунеймов из Чехии их хобби. Теперь пришло время боснийцев 
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