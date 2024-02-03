Известен состав Шахтера на матч с Вележем

В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с боснийским клубом «Вележ» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Состав «Шахтера» на матч с «Вележем»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Очеретько, Швед, Цуканов, Эгиналду.

Запасные: Барченко, Козик, Огарков, Крыськив, Пушкарев, Сикан.

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.