Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 15:40 |
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Известен состав Шахтера на матч с Вележем
Игра начнется в 16:30 по киевскому времени
03 февраля 2024, 15:40 |
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В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с боснийским клубом «Вележ» в рамках турецкого подготовительного сбора.
Состав «Шахтера» на матч с «Вележем»: Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Очеретько, Швед, Цуканов, Эгиналду.
Запасные: Барченко, Козик, Огарков, Крыськив, Пушкарев, Сикан.
Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.
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