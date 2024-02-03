Катарина Завацкая – Лавиния Танасие. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Клуж-Напоке
3 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В первом раунде отбора украинка сразится против Лавинии Танасие из Румынии (№702 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард. Время начала матча – 15:25 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Харриет Дарт (№104 WTA) или Илоны-Георгианы Гиороае (№376 WTA).
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