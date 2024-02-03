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  4. Катарина Завацкая – Лавиния Танасие. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:31
467
2

Катарина Завацкая – Лавиния Танасие. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Клуж-Напоке

03 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:31
467
2
Катарина Завацкая – Лавиния Танасие. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

3 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В первом раунде отбора украинка сразится против Лавинии Танасие из Румынии (№702 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард. Время начала матча – 15:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Харриет Дарт (№104 WTA) или Илоны-Георгианы Гиороае (№376 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
А тепер Катарина не хоче.
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Falko
Танасі вже грати не хоче.
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