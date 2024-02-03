Ювентус хочет подписать лидера Лацио

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании контракта с 30-летним бразильским полузащитником «Лацио» Фелипе Андерсоном.

Как сообщает журналист Goal Ромео Агрести, у футболиста завершается соглашение с «орлами» летом 2024 года, и «Старая Синьора» хочет заполучить латиноамериканца бесплатно. В ближайшие дни представители туринцев проведут переговоры с сестрой Андерсона, которая является его агентом, при этом и «Лацио» тоже не теряет надежды сохранить полузащитника, предлагая ему новый контракт с зарплатой в 3,5 млн евро в год включая бонусы.

Отметим, что бразилец выступает за «Лацио» с лета 2021-го, перед этим будучи игроком римских «орлов» с 2013-го по 2018-й. В нынешнем сезоне Фелипе провел за римлян 30 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 7 голевых передач.