Нам нужен специалист. Тренер Челси назвал трансферный приоритет

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что летом клубу нужно озаботиться подписанием игрока, которые умеет хорошо выполнять стандартные положения, в частности, штрафные удары.

«У нас нет специалиста, который бы классно исполнял стандартные положения. Попробуем найти такого игрока на следующий сезон».

«Посмотрите на «Вест Хэм» – сколько они забивают благодаря Уорд-Праузу. С таким футболистом ты значительно увеличиваешь шанс на гол», – убежден Почеттино.

Хавбек Джеймс Уорд-Прауз в АПЛ забил 17 голов ударами со штрафных – больше в истории чемпионата только у Дэвида Бекхэма (18).