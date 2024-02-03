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Англия
03 февраля 2024, 13:11 |
753
1

Нам нужен специалист. Тренер Челси назвал трансферный приоритет

Почеттино нужен исполнитель стандартов

03 февраля 2024, 13:11 |
753
1
Нам нужен специалист. Тренер Челси назвал трансферный приоритет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Уорд-Прауз

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что летом клубу нужно озаботиться подписанием игрока, которые умеет хорошо выполнять стандартные положения, в частности, штрафные удары.

«У нас нет специалиста, который бы классно исполнял стандартные положения. Попробуем найти такого игрока на следующий сезон».

«Посмотрите на «Вест Хэм» – сколько они забивают благодаря Уорд-Праузу. С таким футболистом ты значительно увеличиваешь шанс на гол», – убежден Почеттино.

Хавбек Джеймс Уорд-Прауз в АПЛ забил 17 голов ударами со штрафных – больше в истории чемпионата только у Дэвида Бекхэма (18).

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Джеймс Уорд-Прауз Челси Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Источник Football London
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Комментарии 1
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anonymous
Зате ви купили Лавію, якому платите зарплату, щоб він відлежувався на лікарняному. Той, хто дивився ігри Саутгемптона, розуміє де Ворд-Праус, а де Лавія. Але менеджмент Челсі далекий до футболу, їм аби тільки хайп.
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