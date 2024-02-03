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  4. СИМЕОНЕ: «Реал – лучший клуб в мире с образцовым менеджментом»
Испания
03 февраля 2024, 13:11 | Обновлено 03 февраля 2024, 13:12
406
0

СИМЕОНЕ: «Реал – лучший клуб в мире с образцовым менеджментом»

Наставник «Атлетико» неожиданно «выписал» комплименты землякам-конкурентам

03 февраля 2024, 13:11 | Обновлено 03 февраля 2024, 13:12
406
0
СИМЕОНЕ: «Реал – лучший клуб в мире с образцовым менеджментом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес и Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил восхищение работой президента заклятых конкурентов «матрасников» в Ла Лиге – мадридского «Реала».

«У «Реала» выдающийся тренер, который очень хорошо управляет командой. У них очень сильный президент – Флорентино Перес управляет и руководит лучшим клубом в мире. Я восхищаюсь его работой. Он всегда требует от футболистов быть конкурентоспособными. Роналду, Рамос, Касильяс ушли, а клуб продолжает существовать, потому что им управляют образцовым образом», – цитирует Симеоне издание Marca.

Напомним, что 4 февраля команды сойдутся в очном противостоянии в рамках 23-го тура Ла Лиги. Перед отчетным туром «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 очков, а «Атлетико» делит третье-четвертое места с «Барселоной», имея 47 баллов в активе.

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Диего Симеоне Флорентино Перес Реал - Атлетико Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига
Источник Marca
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