СИМЕОНЕ: «Реал – лучший клуб в мире с образцовым менеджментом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил восхищение работой президента заклятых конкурентов «матрасников» в Ла Лиге – мадридского «Реала».

«У «Реала» выдающийся тренер, который очень хорошо управляет командой. У них очень сильный президент – Флорентино Перес управляет и руководит лучшим клубом в мире. Я восхищаюсь его работой. Он всегда требует от футболистов быть конкурентоспособными. Роналду, Рамос, Касильяс ушли, а клуб продолжает существовать, потому что им управляют образцовым образом», – цитирует Симеоне издание Marca.

Напомним, что 4 февраля команды сойдутся в очном противостоянии в рамках 23-го тура Ла Лиги. Перед отчетным туром «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 очков, а «Атлетико» делит третье-четвертое места с «Барселоной», имея 47 баллов в активе.