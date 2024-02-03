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  4. Милан сделает вратаря самым высокооплачиваемым футболистом команды
Италия
03 февраля 2024, 12:53 |
1172
0

Милан сделает вратаря самым высокооплачиваемым футболистом команды

Майк Меньян близок к продлению контракта на улучшенных условиях

03 февраля 2024, 12:53 |
1172
0
Милан сделает вратаря самым высокооплачиваемым футболистом команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Французский вратарь Майк Меньян близок к подписанию нового контракта с «Миланом» на улучшенных условиях.

По информации La Gazzetta dello Sport, 28-летний голкипер хочет удвоить свою нынешнюю зарплату, что сделает его наиболее высокооплачиваемым футболистом клуба наравне с Рафаэлем Леау, который зарабатывает 7 млн евро в год. И «россо-нери» не против такого развития событий.

Отметим, что Меньян перешел в «Милан» из «Лилля» в 2021 году, став ключевым исполнителем «россо-нери» в чемпионском сезоне-2021/2022 и получив индивидуальную награду лучшему вратарю Серии А.

В нынешнем сезоне Майк провел за «Милан» во всех турнирах 26 матчей, в которых пропустил 33 мяча (в девяти поединках его ворота оставались «сухими»).

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Майк Меньян Милан продление контракта Рафаэл Леау Серия A Лилль трансферы
Источник La Gazzetta dello Sport
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