Милан сделает вратаря самым высокооплачиваемым футболистом команды

Французский вратарь Майк Меньян близок к подписанию нового контракта с «Миланом» на улучшенных условиях.

По информации La Gazzetta dello Sport, 28-летний голкипер хочет удвоить свою нынешнюю зарплату, что сделает его наиболее высокооплачиваемым футболистом клуба наравне с Рафаэлем Леау, который зарабатывает 7 млн евро в год. И «россо-нери» не против такого развития событий.

Отметим, что Меньян перешел в «Милан» из «Лилля» в 2021 году, став ключевым исполнителем «россо-нери» в чемпионском сезоне-2021/2022 и получив индивидуальную награду лучшему вратарю Серии А.

В нынешнем сезоне Майк провел за «Милан» во всех турнирах 26 матчей, в которых пропустил 33 мяча (в девяти поединках его ворота оставались «сухими»).