Звездный защитник Баварии отказался от перехода в ПСЖ

Французский ПСЖ во время зимнего трансферного окна пытался подписать голландского защитника «Баварии» Маттейса Де Лигта.

По информации L’Équipe, парижане делали несколько предложений футболисту, но Маттейс на все ответил отказом. Отмечается, что и в «Баварии» нет желания расставаться с 24-летним центрбеком – в частности, главный тренер Томас Тухель отмечал, что клуб рассчитывает на Де Лигта в будущем.

Отметим, что голландец выступает за мюнхенцев с 2022 года, перейдя из туринского «Ювентуса». В нынешнем сезоне центрбек провел за команду 15 матчей во всех турнирах (796 минут игрового времени) и забил 1 мяч.