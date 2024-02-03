ВИДЕО. 23-летний боксер скончался в результате травм, полученных в бою
Казуки Анагучи не пришел в сознание после операции
Умер 23-летний японский боксер Казуки Анагучи (6-1, 2 нокаута), который был представителем легкой весовой категории.
По информации The Ring, причиной смерти стали травмы, полученные в бою за титул чемпиона Японии в легком весе против японского боксера Сэйя Цуцуми. Бой проходил в андеркарде шоу Наоя Иннуэ – Марлон Тапалес, которое прошло 26 декабря 2023 года.
Анагучи побывал за этот бой четыре раза в нокдауне, но все таки смог провести десять раундов и потерпел первое поражение в карьере.
Сообщается, что после боя в Анагуче диагностировали субдуральную гематому, его сразу доставили в больницу и сделали операцию, но японец так и не пришел в сознание.
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