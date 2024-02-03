ВИДЕО. 23-летний боксер скончался в результате травм, полученных в бою

Умер 23-летний японский боксер Казуки Анагучи (6-1, 2 нокаута), который был представителем легкой весовой категории.

По информации The Ring, причиной смерти стали травмы, полученные в бою за титул чемпиона Японии в легком весе против японского боксера Сэйя Цуцуми. Бой проходил в андеркарде шоу Наоя Иннуэ – Марлон Тапалес, которое прошло 26 декабря 2023 года.

Анагучи побывал за этот бой четыре раза в нокдауне, но все таки смог провести десять раундов и потерпел первое поражение в карьере.

Сообщается, что после боя в Анагуче диагностировали субдуральную гематому, его сразу доставили в больницу и сделали операцию, но японец так и не пришел в сознание.