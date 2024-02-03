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  4. С бразильскими новичками. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы
Лига Европы
03 февраля 2024, 10:24 | Обновлено 03 февраля 2024, 11:01
702
5

С бразильскими новичками. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы

Первый поединок с «Марселем» пройдет 15 февраля в Гамбурге

03 февраля 2024, 10:24 | Обновлено 03 февраля 2024, 11:01
702
5
С бразильскими новичками. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» подал заявку на матчи плей-офф Лиги Европы против французского «Марселя».

В список наставник «горняков» Марино Пушич включил 30 футболистов, в том числе и зимних новичков команды – бразильцев Марлона Гомеса и Кевина.

Полностью список игроков выглядит следующим образом.

Вратари: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский*;

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 34. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий;

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов*;

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси.

* игроки, заявленные по списку Б.

Напомним, что номинально домашний матч «горняки» проведут с «Марселем» 15 февраля в немецком Гамбурге, а выездной поединок состоится 22-го числа во Франции.

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Шахтер Донецк Лига Европы Марсель Марлон Гомес Кевин Марино Пушич заявка на Лигу Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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Mr Voevudskiy
А куда Иисус делся? Травма или просто слили?
А то даже Лассина есть. Хотя у того ведь тоже травма
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+1
AK.228
Цуканов молодець, заслужив
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0
Boodya
Як би тут не намагались "вболівальники" Шахтаря наводити срач і провокувати всіх на цьому сайті, але я буду в єврокубках вболівати за Шахтар, як в принципі і завжди роблю (вболіваю за українські команди в єврокубках)
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0
FunnyCat_____
пройдут Марсель, как думаете?
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0
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