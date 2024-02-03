Другие новости03 февраля 2024, 09:15 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля
Важные события во всех видах спорта
03 февраля 2024, 09:15 |
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В субботу, 3 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Эвертон – Тоттенхэм
15:00 Валенсия – Альмерия
19:30 Алавес – Барселона
22:00 Жирона – Реал Сосьедад
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