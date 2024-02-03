ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля

В субботу, 3 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Эвертон – Тоттенхэм

3.29 – 4.01 – 2.17

15:00 Валенсия – Альмерия

1.79 – 3.85 – 5.08

19:30 Алавес – Барселона

4.01 – 3.82 – 1.98

22:00 Жирона – Реал Сосьедад

2.17 – 3.55 – 3.68