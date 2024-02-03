Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля
Другие новости
03 февраля 2024, 09:15 |
49
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля

Важные события во всех видах спорта

03 февраля 2024, 09:15 |
49
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 3 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Эвертон – Тоттенхэм

Favbet 3.29 – 4.01 – 2.17

15:00 Валенсия – Альмерия

Favbet 1.79 – 3.85 – 5.08

19:30 Алавес – Барселона

Favbet 4.01 – 3.82 – 1.98

22:00 Жирона – Реал Сосьедад

Favbet 2.17 – 3.55 – 3.68

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 02 февраля 2024, 16:36 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Футбол | 03 февраля 2024, 07:14 8
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина

Украинский вратарь будет основным до возвращения Куртуа

Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Футбол | 03.02.2024, 02:22
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Минус 880 оккупантов и 26 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь врага
Война | 03.02.2024, 08:07
Минус 880 оккупантов и 26 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь врага
Минус 880 оккупантов и 26 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь врага
ЛНЗ – Земплин – 2:1. Забили Наумец и игрок на просмотре. Видео голов, обзор
Футбол | 03.02.2024, 04:25
ЛНЗ – Земплин – 2:1. Забили Наумец и игрок на просмотре. Видео голов, обзор
ЛНЗ – Земплин – 2:1. Забили Наумец и игрок на просмотре. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
02.02.2024, 00:35
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 20
Футбол
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 9
Бокс
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
02.02.2024, 06:45
Футбол
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем