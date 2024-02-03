Левый берег в домашнем контрольном матче обыграл Викторию Сумы

Клуб Первой лиги «Левый Берег» в домашнем контрольном матче уверенно победил сумскую «Викторию» (2:0).

Победу хозяевам поля в первом тайме принесли гол отличившегося с пенальти Руслана Дедуха и дальний выстрел Андрея Акимива.

После перерыва тренерский штаб хозяев традиционно выпустил на поле обновленный состав, однако команды больше голов не забивали.

Следующий спарринг «аисты» проведут более чем через неделю – 10 февраля против «Чернигова». На 3 февраля у команды запланирована одна тренировка и возобновление, а с воскресенья, 4 февраля, «Левый Берег» продолжит работу в двукратном режиме тренировок.

Товарищеский матч. 2 февраля, стадион Левый берег

Левый Берег (Киев) – Виктория (Сумы) – 2:0

Голы: Дедух, 23 (пен), Акимов, 29