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  4. Подготовка от Головко. Диназ одолел юношей Металлиста 1925 в Кубке Макарова
Украина. Первая лига
03 февраля 2024, 05:21 | Обновлено 03 февраля 2024, 05:57
86
0

Подготовка от Головко. Диназ одолел юношей Металлиста 1925 в Кубке Макарова

На футбольных полях Киевщины продолжаются матчи 29-го по счету турнира

03 февраля 2024, 05:21 | Обновлено 03 февраля 2024, 05:57
86
0
Подготовка от Головко. Диназ одолел юношей Металлиста 1925 в Кубке Макарова
ФК Диназ. Александр Головко

На футбольных полях Киевщины продолжаются матчи 29-го по счету Мемориала Макарова.

Участвует в соревнованиях вышгородский «Диназ». Подопечные Александра Головко попали в группу В, где их соперниками являются «Штурм» (Иванков), ФК «Лесное», «Металлист 1925» U-19 (Харьков), «Шахтер» U-18 (Донецк), «Колос» U- 17 (Ковалевка).

2 февраля Диназ всухую выиграл у резервистов Металлиста 1925 из Харькова (2:0).

Мемориал Макарова 2024. 5-й тур.

2 февраля 2024, 10:00, стадион «Левый Берег»

Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков U-19 – 2:0

Голы: Старенький 40, Кириченко 86

Незабитый пенальти: Кириченко, 86 (сейв вратаря)

Металлист 1925 U-19: Кияшко (Гуменюк 46), Ткаченко (к) (Товт 79), Кондратюк, Збрицкий, Рудавский, Костыря, Чернецкий, Ногейра (Пильганчук 55), Король (Карпив 55), Антонио, Белицкий (Науменко 63). Старший тренер – Сергей Карпенко

Предупреждения: Чернецкий 8, Кондратюк 85

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары). Ассистенты арбитра: Мария Матвийчук (Харьков) и Владислав Машковский (Киевская обл.) Наблюдатель арбитража КОАФ: Роман Коростышевский (Киевская обл.)

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Металлист 1925 Диназ Вышгород Металлист 1925 U-19 Александр Головко Мемориал Макарова товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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