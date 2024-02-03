Подготовка от Головко. Диназ одолел юношей Металлиста 1925 в Кубке Макарова
На футбольных полях Киевщины продолжаются матчи 29-го по счету турнира
На футбольных полях Киевщины продолжаются матчи 29-го по счету Мемориала Макарова.
Участвует в соревнованиях вышгородский «Диназ». Подопечные Александра Головко попали в группу В, где их соперниками являются «Штурм» (Иванков), ФК «Лесное», «Металлист 1925» U-19 (Харьков), «Шахтер» U-18 (Донецк), «Колос» U- 17 (Ковалевка).
2 февраля Диназ всухую выиграл у резервистов Металлиста 1925 из Харькова (2:0).
Мемориал Макарова 2024. 5-й тур.
2 февраля 2024, 10:00, стадион «Левый Берег»
Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков U-19 – 2:0
Голы: Старенький 40, Кириченко 86
Незабитый пенальти: Кириченко, 86 (сейв вратаря)
Металлист 1925 U-19: Кияшко (Гуменюк 46), Ткаченко (к) (Товт 79), Кондратюк, Збрицкий, Рудавский, Костыря, Чернецкий, Ногейра (Пильганчук 55), Король (Карпив 55), Антонио, Белицкий (Науменко 63). Старший тренер – Сергей Карпенко
Предупреждения: Чернецкий 8, Кондратюк 85
Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары). Ассистенты арбитра: Мария Матвийчук (Харьков) и Владислав Машковский (Киевская обл.) Наблюдатель арбитража КОАФ: Роман Коростышевский (Киевская обл.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре
У победителей забивали Юри Берчиче (дубль), Горка Гурусета и Икер Муньяин