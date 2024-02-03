Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАЛИТВИНЦЕВ: «Ближе к полуфиналу будем думать, как обыграть Ворсклу»
Кубок Украины
03 февраля 2024, 03:41 | Обновлено 03 февраля 2024, 04:07
92
0

КАЛИТВИНЦЕВ: «Ближе к полуфиналу будем думать, как обыграть Ворсклу»

«Полесье» дома сыграет в полуфинале Кубка Украины против полтавчан

03 февраля 2024, 03:41 | Обновлено 03 февраля 2024, 04:07
92
0
КАЛИТВИНЦЕВ: «Ближе к полуфиналу будем думать, как обыграть Ворсклу»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделились своими мыслями по поводу жеребьевки 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины 2023/2024, где житомирская команда сыграет против «Ворсклы»:

«Мы смотрели рядом с президентом. Очень спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам нет разницы, с кем играть в полуфинале. Каждого соперника мы уважаем. Сейчас мы готовимся к возобновлению чемпионата. Ближе к полуфиналу будем размышлять, как обыграть «Ворсклу». Неплохо, что играем дома. Мы уважаем наших болельщиков. Это будет любопытно. Шансы 50 на 50. Я не люблю говорить, кто фаворит. Поле все покажет, посмотрим»

Голкипер волков Денис Бойко: «Если честно, мы дошли до такой стадии, до полуфинала, что нам без разницы было с кем играть. У нас есть свои задачи, и мы двигаемся к ним. Такой соперник выпал, так что будем к нему готовиться, работать, разбирать. Это кубок – а кубок всегда состоит из одного матча. Возможно, даже там серия пенальти, дополнительное время, поэтому настроение будет зашкаливать, и я уверен, что наша команда и команда соперника отдадут все силы на футбольном поле, поэтому то, что было в чемпионате – нет никакой разницы. Это уже прошлое. Мы сделали выводы, разобрали эту игру и будем готовиться на кубок».

Хавбек Василий Грицук: Вы сами понимаете, что на стадии полуфинала, плохих соперников нет. Мы ожидали любого соперника. Но нам выпала «Ворскла», думаю, это неплохой результат для нас, и у нас есть больше шансов выйти в финал. Эмоции более положительные, чем разочарование. Я думаю, если бы выпал Шахтер, это был бы уже не полуфинал, а финал. Нам соперники попадались такие, что тоже не хотели проигрывать. Для нас это, в первую очередь, очень неплохо, мы хороший соперник для всех, а тем более сейчас, когда все считали, что команда вышла из первой лиги и такая, так скажем, не очень, и все на нас смотрели свысока, но мы доказали, что это все ошибки. Сейчас будет совсем по-другому на нас настроение, потому что команда показала всем, что мы не мальчики для избиения, а претендуем на призовые места. Всегда хорошо играть при своих трибунах, при своих болельщиках, которые тебя всегда поддерживают, даже если сейчас такое время – их нет на стадионе, но они всегда с нами, в наших сердцах», — добавляет Василий Грицук.

Полесье сыграет в полуфинале Кубка Украины против Ворсклы дома, на Центральном стадионе в Житомире. Базовая дата проведения матча – 3 апреля.

По теме:
Ворскла – Термалица – 1:0. Победный мяч Мякушко. Видео гола и обзор матча
Полесье определилось с будущим полузащитника Ндукве
Полесье – Кальмар – 0:1. Удаление Танковского. Видео гола и обзор матча
Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Ворскла Полтава Юрий Калитвинцев Денис Бойко Василий Грицук Полесье - Ворскла
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бокс | 02 февраля 2024, 19:45 60
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму

17 февраля поединок не состоится

Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Футбол | 02 февраля 2024, 14:34 14
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации

Игроки только 3 клубов точно не могут быть призваны в ряды ВСУ

ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Футбол | 02.02.2024, 06:47
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе
Футбол | 02.02.2024, 23:16
Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе
Стало известно, какую зарплату Реал готов предложить Мбаппе
Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5
Футбол | 03.02.2024, 00:23
Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5
Кто сделал дубль? Атлетик Б отгрузил 4 мяча Мальорке и входит в топ-5
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 20
Футбол
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 32
Футбол
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 4
Бокс
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
01.02.2024, 19:28 7
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
02.02.2024, 16:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем