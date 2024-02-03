КАЛИТВИНЦЕВ: «Ближе к полуфиналу будем думать, как обыграть Ворсклу»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделились своими мыслями по поводу жеребьевки 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины 2023/2024, где житомирская команда сыграет против «Ворсклы»:

«Мы смотрели рядом с президентом. Очень спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам нет разницы, с кем играть в полуфинале. Каждого соперника мы уважаем. Сейчас мы готовимся к возобновлению чемпионата. Ближе к полуфиналу будем размышлять, как обыграть «Ворсклу». Неплохо, что играем дома. Мы уважаем наших болельщиков. Это будет любопытно. Шансы 50 на 50. Я не люблю говорить, кто фаворит. Поле все покажет, посмотрим»

Голкипер волков Денис Бойко: «Если честно, мы дошли до такой стадии, до полуфинала, что нам без разницы было с кем играть. У нас есть свои задачи, и мы двигаемся к ним. Такой соперник выпал, так что будем к нему готовиться, работать, разбирать. Это кубок – а кубок всегда состоит из одного матча. Возможно, даже там серия пенальти, дополнительное время, поэтому настроение будет зашкаливать, и я уверен, что наша команда и команда соперника отдадут все силы на футбольном поле, поэтому то, что было в чемпионате – нет никакой разницы. Это уже прошлое. Мы сделали выводы, разобрали эту игру и будем готовиться на кубок».

Хавбек Василий Грицук: Вы сами понимаете, что на стадии полуфинала, плохих соперников нет. Мы ожидали любого соперника. Но нам выпала «Ворскла», думаю, это неплохой результат для нас, и у нас есть больше шансов выйти в финал. Эмоции более положительные, чем разочарование. Я думаю, если бы выпал Шахтер, это был бы уже не полуфинал, а финал. Нам соперники попадались такие, что тоже не хотели проигрывать. Для нас это, в первую очередь, очень неплохо, мы хороший соперник для всех, а тем более сейчас, когда все считали, что команда вышла из первой лиги и такая, так скажем, не очень, и все на нас смотрели свысока, но мы доказали, что это все ошибки. Сейчас будет совсем по-другому на нас настроение, потому что команда показала всем, что мы не мальчики для избиения, а претендуем на призовые места. Всегда хорошо играть при своих трибунах, при своих болельщиках, которые тебя всегда поддерживают, даже если сейчас такое время – их нет на стадионе, но они всегда с нами, в наших сердцах», — добавляет Василий Грицук.

Полесье сыграет в полуфинале Кубка Украины против Ворсклы дома, на Центральном стадионе в Житомире. Базовая дата проведения матча – 3 апреля.