Дмитрий РИЗНЫК: «К матчам с Марселем подойдем в хорошем состоянии»
Голкипер «Шахтера» прокомментировал работу с новым тренером вратарей
Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о старте второй части сборов, подготовке к матчам Лиги Европы.
Вратарь прокомментировал работу с новым тренером вратарей Раймондом ван дер Гоувом и атмосферу в команде.
«К играм с «Марселем» подойдем в хорошем состоянии», – считает Дмитрий Ризнык.
Первый официальный матч после зимней паузы «горняки» сыграют в Лиге Европы с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.
Дмитрий РИЗНЫК: «К матчам с Марселем подойдем в хорошем состоянии»
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