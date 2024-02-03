Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о старте второй части сборов, подготовке к матчам Лиги Европы.

Вратарь прокомментировал работу с новым тренером вратарей Раймондом ван дер Гоувом и атмосферу в команде.

«К играм с «Марселем» подойдем в хорошем состоянии», – считает Дмитрий Ризнык.

Первый официальный матч после зимней паузы «горняки» сыграют в Лиге Европы с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

Дмитрий РИЗНЫК: «К матчам с Марселем подойдем в хорошем состоянии»