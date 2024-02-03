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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 03 февраля 2024, 03:45
77
0

Дмитрий РИЗНЫК: «К матчам с Марселем подойдем в хорошем состоянии»

Голкипер «Шахтера» прокомментировал работу с новым тренером вратарей

03 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 03 февраля 2024, 03:45
77
0
Дмитрий РИЗНЫК: «К матчам с Марселем подойдем в хорошем состоянии»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о старте второй части сборов, подготовке к матчам Лиги Европы.

Вратарь прокомментировал работу с новым тренером вратарей Раймондом ван дер Гоувом и атмосферу в команде.

«К играм с «Марселем» подойдем в хорошем состоянии», – считает Дмитрий Ризнык.

Первый официальный матч после зимней паузы «горняки» сыграют в Лиге Европы с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

Дмитрий РИЗНЫК: «К матчам с Марселем подойдем в хорошем состоянии»

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Дмитрий Ризнык Лига Европы Шахтер - Марсель Марсель Раймонд ван дер Гоув
Источник ФК Шахтер Донецк
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