В пятницу, 2 февраля, команда донецкого «Шахтера» провела насыщенную утреннюю тренировку.

Начав в фитнес-центре, «горняки» продолжили на поле разминкой и упражнениями на держание мяча с разными задачами. После этого футболисты поделились на две группы: пока одни продолжали работать над держанием мяча, играя на 6 ворот, другие под руководством главного тренера Марино Пушича проводили тактические занятия с акцентом на атакующих действиях. Завершили двухчасовую сессию турниром на 3 команды по 7 игроков в каждой.

Тренерский штаб отметил высокую интенсивность работы и хорошую самоотдачу подопечных, поэтому во второй половине дня предоставил команде свободное время для отдыха и возобновления перед завтрашними поединками.

3 февраля «Шахтер» проведет два спарринга – с чешским клубом «Градец-Кралове» (12:00) и боснийским «Вележем» (16:30).

Первый же официальный матч после зимней паузы «горняки» сыграют в Лиге Европы УЕФА с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

ВИДЕО. Интенсивная работа в группах. Шахтер продолжает сборы в Турции