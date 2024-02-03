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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 03:49
13
0

ВИДЕО. Интенсивная работа в группах. Шахтер продолжает сборы в Турции

Донецкая команда 2 февраля провела насыщенную утреннюю тренировку

03 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 03:49
13
0
ВИДЕО. Интенсивная работа в группах. Шахтер продолжает сборы в Турции
ФК Шахтер

В пятницу, 2 февраля, команда донецкого «Шахтера» провела насыщенную утреннюю тренировку.

Начав в фитнес-центре, «горняки» продолжили на поле разминкой и упражнениями на держание мяча с разными задачами. После этого футболисты поделились на две группы: пока одни продолжали работать над держанием мяча, играя на 6 ворот, другие под руководством главного тренера Марино Пушича проводили тактические занятия с акцентом на атакующих действиях. Завершили двухчасовую сессию турниром на 3 команды по 7 игроков в каждой.

Тренерский штаб отметил высокую интенсивность работы и хорошую самоотдачу подопечных, поэтому во второй половине дня предоставил команде свободное время для отдыха и возобновления перед завтрашними поединками.

3 февраля «Шахтер» проведет два спарринга – с чешским клубом «Градец-Кралове» (12:00) и боснийским «Вележем» (16:30).

Первый же официальный матч после зимней паузы «горняки» сыграют в Лиге Европы УЕФА с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

ВИДЕО. Интенсивная работа в группах. Шахтер продолжает сборы в Турции

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео тренировка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич
Источник ФК Шахтер Донецк
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