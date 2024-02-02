Эрик ТЕН ХАГ: «Я уверен, что Маунт хороший игрок для МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал английского полузащитника Мэйсона Маунта:

«Я очень хочу быть рядом с ним, потому что он имел такие большие ожидания. Я уверен, что он очень хороший игрок для нас. Что сейчас важно, так это то, что мы должны заигрывать его очень осторожно, чтобы он мог набрать форму. Шаг за шагом, не спешить».

Ранее Эрик тен Хаг говорил, что Мэйсон Маунт должен бороться за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне 25-летний Мэйсон Маунт провел 12 матчей за «красных дьяволов», отметившись 1 голевой передачей. Летом его приобрели за 64.2 миллиона евро.