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  4. «Я очень доволен». Тренер Жироны оценил трансферное окно клуба
Испания
03 февраля 2024, 12:12 |
870
0

«Я очень доволен». Тренер Жироны оценил трансферное окно клуба

Мичел рад, что никто не ушел

03 февраля 2024, 12:12 |
870
0
«Я очень доволен». Тренер Жироны оценил трансферное окно клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел после завершения трансферного окна в Испании доволен тем фактом, что никто из основных игроков команду не покинул.

Хотя и усилить состав одному из лидеров нынешнего чемпионата Испании не удалось.

«Во-первых, я очень доволен тем, что трансферное окно закрылось, а команду никто не покинул. Это лучшее, что могло быть. Это очень важно, так как у нас отличная команда».

«Мне не очень нужно было усиление, но теперь важно, чтобы все были здоровыми», — сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет в Ла Лиге на второй позиции.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Marca
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