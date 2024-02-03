«Я очень доволен». Тренер Жироны оценил трансферное окно клуба

Наставник «Жироны» Мичел после завершения трансферного окна в Испании доволен тем фактом, что никто из основных игроков команду не покинул.

Хотя и усилить состав одному из лидеров нынешнего чемпионата Испании не удалось.

«Во-первых, я очень доволен тем, что трансферное окно закрылось, а команду никто не покинул. Это лучшее, что могло быть. Это очень важно, так как у нас отличная команда».

«Мне не очень нужно было усиление, но теперь важно, чтобы все были здоровыми», — сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет в Ла Лиге на второй позиции.