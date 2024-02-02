«Они что-то знают». Гвардиола оценил слухи о переходе Холанда в Реал

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил информацию испанских СМИ, которые заявили, что форвард Эрлинг Холанд недоволен жизнью в дождливой Англии и хочет перебраться в «Реал», где сможет получить настоящее признание.

«Наверное, СМИ что-то знают, чего не знаю я. Спрашивайте испанские газеты, что чувствует Холанд. У меня нет чувства, что Эрлинг несчастлив с нами».

«Да, он был недоволен, но только по той причине, что травмировался и не мог помочь команде. Не знаю, что там говорит пресса, особенно из Мадрида».

«Им, конечно, виднее. Но Холанд счастлив с нами», – убежден Гвардиола.

Контракт игрока истекает в 2027 году.