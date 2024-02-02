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Англия
02 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:38
1042
0

Это не АПЛ. Названа самая расточительная лига Европы в январе-2024

Трансферные расходы клубов топ-5 евролиг выросли

02 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:38
1042
0
Это не АПЛ. Названа самая расточительная лига Европы в январе-2024
Twitter

Составлен суммарный рейтинг трансферных расходов европейских лиг в зимнее окно 2024 года.

Лидеров трат стала французская Лига 1. Ее клубы потратили на зимние трансферы 190 млн евро. Это на 65 млн евро (53%) больше, чем было в январе 2023 года (125 млн).

Клубы Английской Премьер-лиги потратили всего 117 млн евро на трансферы в январе, хотя в прошлом году было 952 млн евро.

Клубы трех оставшихся топ-лиг Европы, как и французские, также увеличили расходы на зимние трансферы по сравнению с 2023 годом. Команды Серии А потратили 75 млн евро (рост расходов – 256%), Ла Лиги – 45 млн (120%), Бундеслиги – 15 млн (21%).

Траты клубов топ-5 лиг без учета АПЛ выросли суммарно на 80% – до 455 млн евро. В январе 2023-го они потратили 255 млн евро.

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Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Лига 1 (Франция) Серия A Ла Лига Бундеслига
Источник Deloitte
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