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  4. Кривбасс объявил о присоединении к телепулу. Кто остался?
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 18:42 |
1836
8

Кривбасс объявил о присоединении к телепулу. Кто остался?

Матчи 13 клубов будут транслировать на канале УПЛ ТВ

02 февраля 2024, 18:42 |
1836
8
Кривбасс объявил о присоединении к телепулу. Кто остался?
ФК Кривбасс

«Кривбасс» официально объявил, что матчи криворожского футбольного клуба будут транслировать на канале УПЛ ТВ.

Таким образом, команда Юрия Вернидуба присоединилась к 12 клубам, которые в начале января 2024 года создали телепул.

«Пока мы будем спорить, кто в пуле, а кто нет, у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас, когда вся Украина объединилась и все вместе защищаем ее от врага, делить наши клубы на пулы или не пулы - это последнее, что мы должны делать. Украинский футбол как и вся страна сейчас должен быть единым как никогда», – сказал вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин.

Для создания единого телепула не хватает только 3 клубов: киевского «Динамо», луганской «Зари» и «Днепра-1».

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 8
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serhiy
Теле срул !
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0
aleks8-48
Кому нужен этоттелепул,который отожмёт какое ни будь мегого,или ещё кто, а тысячи укранских болельщиков живущие за границей снова будут вынуждены смотреть игры наших команд на рашинском яндексе. Во-истину патриоты. 
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-1
Выталкиватель парашутистов
Интересно, когда остальных в стойло поставят? Все должны дуть в одну дудки,ходить строем и петь одну песню, иначе нам удачи не видать...
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-2
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