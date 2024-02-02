Кривбасс объявил о присоединении к телепулу. Кто остался?
Матчи 13 клубов будут транслировать на канале УПЛ ТВ
«Кривбасс» официально объявил, что матчи криворожского футбольного клуба будут транслировать на канале УПЛ ТВ.
Таким образом, команда Юрия Вернидуба присоединилась к 12 клубам, которые в начале января 2024 года создали телепул.
«Пока мы будем спорить, кто в пуле, а кто нет, у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас, когда вся Украина объединилась и все вместе защищаем ее от врага, делить наши клубы на пулы или не пулы - это последнее, что мы должны делать. Украинский футбол как и вся страна сейчас должен быть единым как никогда», – сказал вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин.
Для создания единого телепула не хватает только 3 клубов: киевского «Динамо», луганской «Зари» и «Днепра-1».
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