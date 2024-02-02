Кривбасс объявил о присоединении к телепулу. Кто остался?

«Кривбасс» официально объявил, что матчи криворожского футбольного клуба будут транслировать на канале УПЛ ТВ.

Таким образом, команда Юрия Вернидуба присоединилась к 12 клубам, которые в начале января 2024 года создали телепул.

«Пока мы будем спорить, кто в пуле, а кто нет, у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас, когда вся Украина объединилась и все вместе защищаем ее от врага, делить наши клубы на пулы или не пулы - это последнее, что мы должны делать. Украинский футбол как и вся страна сейчас должен быть единым как никогда», – сказал вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин.

Для создания единого телепула не хватает только 3 клубов: киевского «Динамо», луганской «Зари» и «Днепра-1».