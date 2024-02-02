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  4. Сколько АПЛ платит клубам? Ман Сити – лучший, у аутсайдеров по 100+ млн
Англия
02 февраля 2024, 18:13 |
362
0

Сколько АПЛ платит клубам? Ман Сити – лучший, у аутсайдеров по 100+ млн

Нереальные показатели чемпионата Англии

02 февраля 2024, 18:13 |
362
0
Сколько АПЛ платит клубам? Ман Сити – лучший, у аутсайдеров по 100+ млн
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ опубликовала финансовые показатели по итогам сезона 2022/23, в том числе призовые, которые клубы получают от чемпионата.

По итогам минувшего сезона больше всех заработал чемпион «Манчестер Сити» – 176,2 миллиона фунтов. Цифра складывается из суммы, которую получают все команды просто за участие в сезоне (31,2 млн), британских и международных телевизионных прав, бонусов за позицию в таблице и других факторов.

Рядом с «Манчестер Сити» по выплатам находятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что даже команды, которые вылетели в Чемпионшип, заработали больше 100 миллионов фунтов. А «Саутгемптон», занявший 20-е место, получил 103,6 миллиона.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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