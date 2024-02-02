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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик – один из лучших игроков мира по потенциалу»
Англия
02 февраля 2024, 18:01 |
609
4

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик – один из лучших игроков мира по потенциалу»

Главный тренер «Брайтона» поделился мнением об украинском вингере «Челси»

02 февраля 2024, 18:01 |
609
4
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик – один из лучших игроков мира по потенциалу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который в сезоне 2021/22 возглавлял донецкий «Шахтер», поделился мнением об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике:

«Он покинул свою страну и присоединился к топ-клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне в «Челси» была сложная кампания, и он за это поплатился. Мудрик – интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он является одним из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи также имеют значение. Например, окружающая среда».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 24 матча за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее он подтвердил, что в январе им интересовалась «Бавария».

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Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Брайтон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник YouTube
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Комментарии 4
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pytlak1990
Візьми його в оренду на рік у Брайтон!)
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+1
Harun Bakircioğlu
По просранному потенциалу 
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-2
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