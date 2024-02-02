Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик – один из лучших игроков мира по потенциалу»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который в сезоне 2021/22 возглавлял донецкий «Шахтер», поделился мнением об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике:

«Он покинул свою страну и присоединился к топ-клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне в «Челси» была сложная кампания, и он за это поплатился. Мудрик – интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он является одним из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи также имеют значение. Например, окружающая среда».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 24 матча за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее он подтвердил, что в январе им интересовалась «Бавария».