Маккаби Хайфа подписал игрока динамо москва, который начал играть в Украине

Израильский клуб «Маккаби» Хайфа уведомил о подписании полузащитника Даниила Лесового, который до этого был игроком московского «динамо».

Сообщается, что «молотки» взяли 26-летнего представителя страны-оккупанта в аренду до конца текущего сезона.

«Маккаби» Хайфа в таблице чемпионата Израиля занимает 2-е место, имея 42 очка после 19 матчей. Лидирует «Маккаби» Тель-Авив, у которого 46 пунктов.

Напомним, все российские клубы и все сборные команды рф отстранения от европейских и международных соревнований после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Лесовой родился в Москве. С двух до пяти лет он жил в Праге, после этого его семья переехала в Киев. Даниил является воспитанником киевского «Динамо», в академии которого занимался с шести лет.

В ноябре 2016 года Лисовой подписал контракт с Зенитом санкт-петербург и получил российское гражданство.