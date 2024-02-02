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02 февраля 2024, 17:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:59
595
0

Маккаби Хайфа подписал игрока динамо москва, который начал играть в Украине

Израильский клуб арендовал некто Даниила Лесового

02 февраля 2024, 17:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:59
595
0
Маккаби Хайфа подписал игрока динамо москва, который начал играть в Украине
Twitter. Даниил Лесовой

Израильский клуб «Маккаби» Хайфа уведомил о подписании полузащитника Даниила Лесового, который до этого был игроком московского «динамо».

Сообщается, что «молотки» взяли 26-летнего представителя страны-оккупанта в аренду до конца текущего сезона.

«Маккаби» Хайфа в таблице чемпионата Израиля занимает 2-е место, имея 42 очка после 19 матчей. Лидирует «Маккаби» Тель-Авив, у которого 46 пунктов.

Напомним, все российские клубы и все сборные команды рф отстранения от европейских и международных соревнований после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Лесовой родился в Москве. С двух до пяти лет он жил в Праге, после этого его семья переехала в Киев. Даниил является воспитанником киевского «Динамо», в академии которого занимался с шести лет.

В ноябре 2016 года Лисовой подписал контракт с Зенитом санкт-петербург и получил российское гражданство.

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Маккаби Хайфа чемпионат Израиля по футболу трансферы Даниил Лесовой
Источник Twitter
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