Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба
«Бавария» контактировала с представителем украинского вингера «Челси»
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик подтвердил слухи об интересе со стороны мюнхенской «Баварии»:
«Насколько я знаю, то мюнхенская «Бавария» контактировала с моим представителем».
Напомним, по информации авторитетного британского издания The Athletic, мюнхенская «Бавария» в это зимнее трансферное окно рассматривала вариант с арендой Михаила Мудрика, который должен был заменить травмированного Кингсли Комана.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 24 матча во всех турнирах (1078 минут игрового времени) в составе «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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