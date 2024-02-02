Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик подтвердил слухи об интересе со стороны мюнхенской «Баварии»:

«Насколько я знаю, то мюнхенская «Бавария» контактировала с моим представителем».

Напомним, по информации авторитетного британского издания The Athletic, мюнхенская «Бавария» в это зимнее трансферное окно рассматривала вариант с арендой Михаила Мудрика, который должен был заменить травмированного Кингсли Комана.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 24 матча во всех турнирах (1078 минут игрового времени) в составе «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.