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Англия
02 февраля 2024, 17:40 |
2249
6

Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба

«Бавария» контактировала с представителем украинского вингера «Челси»

02 февраля 2024, 17:40 |
2249
6
Мудрик подтвердил интерес со стороны европейского топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик подтвердил слухи об интересе со стороны мюнхенской «Баварии»:

«Насколько я знаю, то мюнхенская «Бавария» контактировала с моим представителем».

Напомним, по информации авторитетного британского издания The Athletic, мюнхенская «Бавария» в это зимнее трансферное окно рассматривала вариант с арендой Михаила Мудрика, который должен был заменить травмированного Кингсли Комана.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 24 матча во всех турнирах (1078 минут игрового времени) в составе «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Источник Legioners.ua
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Комментарии 6
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Serhii P.
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0
Vitason
Зачем эти все заявы? Если бы головой думал не пошел бы в этот Челси,там толку не будет никакого
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-1
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vovei
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-1
fifa2020
Пудрику треба приземлятися на землю, а то скоро в Мінай відправлять з такою "грою")
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-3
AndiM
Дебіл він і перебравшись в членсі залишається дебілом. Сиди собі тихенько знімай на відео труси мужиків в тренажерках і не відсвічуй зайвий раз.
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-4
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