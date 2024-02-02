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  4. Гендиректор Слована: Переговоры по Жерсону велись корректно, спасибо Динамо
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 18:19 |
326
2

Гендиректор Слована: Переговоры по Жерсону велись корректно, спасибо Динамо

Иван Кмотрик снова оправдывает свой клуб за матч с россиянами

02 февраля 2024, 18:19 |
326
2
Гендиректор Слована: Переговоры по Жерсону велись корректно, спасибо Динамо
SME. Иван Кмотрик

Генеральный директор «Слована» Иван Кмотрик прокомментировал трансфер Жерсона Родригеша из киевского «Динамо» в братиславский клуб:

«Информация о срыве переговоров из-за товарищеского матча против «динамо» москва абсолютно не была правдивой. Наоборот, все время переговоры велись очень корректно, за что я благодарю представителей киевского «Динамо». И в этом случае оказалось, что прошлонедельный матч с «динамо» москва в Катаре был гораздо большей проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разъединять».

Напомним, ранее Иван Кмотрик заявил, что его команда сыграла с россиянами, потому что хотела попробовать свои силы против сбалансированного соперника.

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Слован Братислава Жерсон Родригеш Динамо Киев Динамо Москва чемпионат Украины по футболу чемпионат Словакии по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Слован Братислава
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romanchik.8409
З ОПЗЖ завжди приємно мати справу 🤣🤣🤣🥃
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Олександр Приходько
Попаєний ватнік...
Заносьте наступного...
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