Гендиректор Слована: Переговоры по Жерсону велись корректно, спасибо Динамо

Генеральный директор «Слована» Иван Кмотрик прокомментировал трансфер Жерсона Родригеша из киевского «Динамо» в братиславский клуб:

«Информация о срыве переговоров из-за товарищеского матча против «динамо» москва абсолютно не была правдивой. Наоборот, все время переговоры велись очень корректно, за что я благодарю представителей киевского «Динамо». И в этом случае оказалось, что прошлонедельный матч с «динамо» москва в Катаре был гораздо большей проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разъединять».

Напомним, ранее Иван Кмотрик заявил, что его команда сыграла с россиянами, потому что хотела попробовать свои силы против сбалансированного соперника.