ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил новый контракт с перспективным хавбеком

Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании нового контракта с полузащитником Олегом Очеретько.

Сообщается, что новый договор с 20-летним игроком рассчитан до до 31 декабря 2027 года.

Очеретько является воспитанником академии «Шахтера». В августе 2022 года он дебютировал в составе главной команды «горняков» в УПЛ.

Сейчас на счету Олега Очеретько 18 матчей за «оранжево-черных», в которых он отметился 1 голом и 1 ассистом. Вместе «Шахтером» Олег Очеретько стал чемпионом Украины (2023).