ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил новый контракт с перспективным хавбеком
В донецком клубе и дальше будет играть Олег Очеретько
Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании нового контракта с полузащитником Олегом Очеретько.
Сообщается, что новый договор с 20-летним игроком рассчитан до до 31 декабря 2027 года.
Очеретько является воспитанником академии «Шахтера». В августе 2022 года он дебютировал в составе главной команды «горняков» в УПЛ.
Сейчас на счету Олега Очеретько 18 матчей за «оранжево-черных», в которых он отметился 1 голом и 1 ассистом. Вместе «Шахтером» Олег Очеретько стал чемпионом Украины (2023).
🧡 «Шахтар» та Олег Очеретько підписали новий контракт 🤝— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 2, 2024
✍️ Угоду розраховано до 31 грудня 2027 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/j3eFjjNKXA.#Shakhtar pic.twitter.com/Cd91LNA7bE
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