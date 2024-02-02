Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил новый контракт с перспективным хавбеком
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:24
828
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил новый контракт с перспективным хавбеком

В донецком клубе и дальше будет играть Олег Очеретько

02 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:24
828
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил новый контракт с перспективным хавбеком
ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании нового контракта с полузащитником Олегом Очеретько.

Сообщается, что новый договор с 20-летним игроком рассчитан до до 31 декабря 2027 года.

Очеретько является воспитанником академии «Шахтера». В августе 2022 года он дебютировал в составе главной команды «горняков» в УПЛ.

Сейчас на счету Олега Очеретько 18 матчей за «оранжево-черных», в которых он отметился 1 голом и 1 ассистом. Вместе «Шахтером» Олег Очеретько стал чемпионом Украины (2023).

По теме:
Гендиректор Слована: Переговоры по Жерсону велись корректно, спасибо Динамо
ЭДСОН: «Извините, если делал что-то, что вам не нравилось»
Бразильский клуб продвинулся в переговорах с игроком Шахтера
Олег Очеретько Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Футбол | 02 февраля 2024, 06:47 5
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом

Экс-игрок «Динамо» вытер ноги об триколор страны 404

Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 02 февраля 2024, 06:45 0
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль

«Сливочные» победили со счетом 2:0

ОФИЦИАЛЬНО. Шериф объявил о трансфере экс-хавбека Вереса и Миная
Футбол | 02.02.2024, 17:20
ОФИЦИАЛЬНО. Шериф объявил о трансфере экс-хавбека Вереса и Миная
ОФИЦИАЛЬНО. Шериф объявил о трансфере экс-хавбека Вереса и Миная
Мудрик нынешней зимой мог оказаться в Баварии. СМИ раскрыли подробности
Футбол | 02.02.2024, 11:53
Мудрик нынешней зимой мог оказаться в Баварии. СМИ раскрыли подробности
Мудрик нынешней зимой мог оказаться в Баварии. СМИ раскрыли подробности
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 02.02.2024, 16:36
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 8
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
01.02.2024, 19:28 7
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 17
Футбол
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
31.01.2024, 20:01 1
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
01.02.2024, 13:27 1
Бокс
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
01.02.2024, 09:35
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем