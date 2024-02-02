Арсенал не смог подписать альтернативу Зинченко. Будут искать летом
Клуб вообще никого не подписал
По информации The Athletic, в январе «Арсенал» не смог выполнить ни одну из двух основных трансферных задач: клуб не подписал форварда и не усилился левым защитником.
Сообщается, что тренер Микель Артета хотел увидеть альтернативу для Александра Зинченко, но договориться о трансфере не удалось. Среди кандидатов были молодые Джоррел Гато из «Аякса» и Мигель Гутьеррес из «Жироны».
Клуб намерен вернуться к этому вопросу летом.
Главная причина тихого трансферного окна – желание действовать осторожно в условиях финансовых правил АПЛ и недавнего наказания «Эвертона» 10 очками штрафа.
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