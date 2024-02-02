Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал не смог подписать альтернативу Зинченко. Будут искать летом
Англия
02 февраля 2024, 16:49 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:50
288
0

Арсенал не смог подписать альтернативу Зинченко. Будут искать летом

Клуб вообще никого не подписал

02 февраля 2024, 16:49 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:50
288
0
Арсенал не смог подписать альтернативу Зинченко. Будут искать летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации The Athletic, в январе «Арсенал» не смог выполнить ни одну из двух основных трансферных задач: клуб не подписал форварда и не усилился левым защитником.

Сообщается, что тренер Микель Артета хотел увидеть альтернативу для Александра Зинченко, но договориться о трансфере не удалось. Среди кандидатов были молодые Джоррел Гато из «Аякса» и Мигель Гутьеррес из «Жироны».

Клуб намерен вернуться к этому вопросу летом.

Главная причина тихого трансферного окна – желание действовать осторожно в условиях финансовых правил АПЛ и недавнего наказания «Эвертона» 10 очками штрафа.

По теме:
Бразильский клуб продвинулся в переговорах с игроком Шахтера
Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба
Переговоры Трабзонспора и Шахтера по Конопле провалились
Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ
Футбол | 01 февраля 2024, 19:36 0
Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ
Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ

Иан Райт – о споре Уайта и украинца в последнем матче

Топ-10 трансферов зимнего окна-2024
Футбол | 02 февраля 2024, 14:32 0
Топ-10 трансферов зимнего окна-2024
Топ-10 трансферов зимнего окна-2024

Бразильцы для ПСЖ, возвращение Санчо, побег Хендерсона и лебединая песня Бонуччи

Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 02.02.2024, 06:45
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»
Футбол | 02.02.2024, 10:03
ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»
ВИДЕО. Снова расизм. Фанаты Хетафе обозвали звезду Реала «обезьяной»
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
Футбол | 02.02.2024, 00:35
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 1
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 17
Футбол
Ястремская пояснила, почему ей не удалось пробиться в финал Australian Open
Ястремская пояснила, почему ей не удалось пробиться в финал Australian Open
01.02.2024, 12:25
Теннис
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
31.01.2024, 21:13 18
Футбол
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
Трамп в игре. Определены пары 1/8 финала снукерного German Masters
01.02.2024, 09:35
Снукер
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем