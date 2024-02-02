Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭДСОН: «Извините, если делал что-то, что вам не нравилось»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 17:02 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:01
376
0

ЭДСОН: «Извините, если делал что-то, что вам не нравилось»

Игрок «Руха» попрощался с командой

02 февраля 2024, 17:02 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:01
376
0
ЭДСОН: «Извините, если делал что-то, что вам не нравилось»
ФК Рух

Бразильский полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо, который официально стал игроком мексиканского «Хуареса», попрощался с львовской командой:

«Простите меня, пожалуйста, когда делал что-то, что вам не нравилось, но я хочу поблагодарить всех: тренерский штаб, персонал, врачей и конечно игроков, за поддержку, помощь и терпение, которое вы проявляли ко мне. Буду вечно благодарен!

Я хочу пожелать всем вам успеха! Я буду болеть за каждого, где бы я ни был. Я благодарен за дружбу и моменты, которые я имел здесь. Оставляю команду с тяжелым сердцем и с чувством, что мог помочь всем больше, с чувством, что вы не знаете, каким футболистом Эдсон является на самом деле. Знаете, я здесь мог еще больше сделать как человек и как спортсмен, но мне было тяжело. В любом случае, большое вам спасибо и пусть вас Бог благословит! Победы Украине! Слава Украине и «Руху»!

Сейчас меня переполняют эмоции, ведь прощаться всегда трудно, но понимаю, что мне нужно двигаться дальше. Желаю успеха всей команде, чтобы футбольный клуб «Рух» и в дальнейшем рос и развивался. Конечно, я больше общался с легионерами, но в клубе замечательный коллектив и я оставляю здесь много новых друзей. Буду и в дальнейшем поддерживать связь с Евгением Пастухом, Богданом Слюбиком, Василием Руничем, Остапом Притулой. Но и с другими ребятами у меня никогда не было проблем – все они очень хорошие люди. Я всем очень благодарен. Я буду болеть за вас. Надеюсь, еще встретимся».

По теме:
Гендиректор Слована: Переговоры по Жерсону велись корректно, спасибо Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил новый контракт с перспективным хавбеком
Денис ЯНАКОВ: «Можно и Вересу помочь, и получить игровую практику»
чемпионат Мексики по футболу Рух Львов Эдсон Фернандо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами
Футбол | 02 февраля 2024, 17:18 0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами

Жерсон Родригеш присоединился к «Словану»

ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Футбол | 01 февраля 2024, 23:51 9
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе

Украинец сегодня вышел в стартовом составе

Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Футбол | 02.02.2024, 14:34
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 02.02.2024, 06:45
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01.02.2024, 22:07
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
01.02.2024, 18:13 29
Теннис
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 8
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 27
Футбол
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
31.01.2024, 20:01 1
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
01.02.2024, 14:28 9
Бокс
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем