ЭДСОН: «Извините, если делал что-то, что вам не нравилось»

Бразильский полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо, который официально стал игроком мексиканского «Хуареса», попрощался с львовской командой:

«Простите меня, пожалуйста, когда делал что-то, что вам не нравилось, но я хочу поблагодарить всех: тренерский штаб, персонал, врачей и конечно игроков, за поддержку, помощь и терпение, которое вы проявляли ко мне. Буду вечно благодарен!

Я хочу пожелать всем вам успеха! Я буду болеть за каждого, где бы я ни был. Я благодарен за дружбу и моменты, которые я имел здесь. Оставляю команду с тяжелым сердцем и с чувством, что мог помочь всем больше, с чувством, что вы не знаете, каким футболистом Эдсон является на самом деле. Знаете, я здесь мог еще больше сделать как человек и как спортсмен, но мне было тяжело. В любом случае, большое вам спасибо и пусть вас Бог благословит! Победы Украине! Слава Украине и «Руху»!

Сейчас меня переполняют эмоции, ведь прощаться всегда трудно, но понимаю, что мне нужно двигаться дальше. Желаю успеха всей команде, чтобы футбольный клуб «Рух» и в дальнейшем рос и развивался. Конечно, я больше общался с легионерами, но в клубе замечательный коллектив и я оставляю здесь много новых друзей. Буду и в дальнейшем поддерживать связь с Евгением Пастухом, Богданом Слюбиком, Василием Руничем, Остапом Притулой. Но и с другими ребятами у меня никогда не было проблем – все они очень хорошие люди. Я всем очень благодарен. Я буду болеть за вас. Надеюсь, еще встретимся».