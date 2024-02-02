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  4. Почему так тихо? Клубы АПЛ потратили меньше 100 млн. Кто самый активный
Англия
02 февраля 2024, 16:29 |
336
0

Почему так тихо? Клубы АПЛ потратили меньше 100 млн. Кто самый активный

Так спокойно было только в коронавирусный год

02 февраля 2024, 16:29 |
336
0
Почему так тихо? Клубы АПЛ потратили меньше 100 млн. Кто самый активный
Sky Sports

После зимнего трансферного окна в январе 2023 года, когда клубы АПЛ потратили 780 миллионов фунтов, нынешний период переходов в Англии оказался крайне спокойным.

Клубы АПЛ в январе потратили на новичков меньше 100 миллионов фунтов – 96,2 миллиона.

А главным транжирой оказался «Кристал Пэлас», которому, видимо, очень не хочется впервые за много лет оказаться в Чемпионшипе. Клуб потратил 30,5 миллионов фунтов на хавбека Адама Уортона и защитника Даниэля Муньоса.

Вторым по расходам стал «Тоттенхэм», который подписал защитника Раду Дрэгушина за 26,7 миллиона фунтов.

Такая ситуация в АПЛ объясняется не внезапным желанием владельцев экономить, а неожиданным для многих жестким наказанием «Эвертона» 10-очковым штрафом за нарушение финансового фэйр-плей.

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трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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