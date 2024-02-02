Почему так тихо? Клубы АПЛ потратили меньше 100 млн. Кто самый активный

После зимнего трансферного окна в январе 2023 года, когда клубы АПЛ потратили 780 миллионов фунтов, нынешний период переходов в Англии оказался крайне спокойным.

Клубы АПЛ в январе потратили на новичков меньше 100 миллионов фунтов – 96,2 миллиона.

А главным транжирой оказался «Кристал Пэлас», которому, видимо, очень не хочется впервые за много лет оказаться в Чемпионшипе. Клуб потратил 30,5 миллионов фунтов на хавбека Адама Уортона и защитника Даниэля Муньоса.

Вторым по расходам стал «Тоттенхэм», который подписал защитника Раду Дрэгушина за 26,7 миллиона фунтов.

Такая ситуация в АПЛ объясняется не внезапным желанием владельцев экономить, а неожиданным для многих жестким наказанием «Эвертона» 10-очковым штрафом за нарушение финансового фэйр-плей.