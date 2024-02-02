ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 февраля

В пятницу, 2 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Хайденхайм – Боруссия Д

4.03 – 4.37 – 1.86

21:45 Лечче – Фиорентина

3.81 – 3.42 – 2.17

22:00 Атлетик – Мальорка

1.59 – 4.09 – 6.98

22:00 Страсбур – ПСЖ

6.42 – 4.82 – 1.53

ТЕННИС

17:00 Илья Белобородько / Алексей Крутых – Остин Крайчек / Раджив Рам

11.60 – 1.02