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02 февраля 2024, 16:23 |
39
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 февраля

Важные события во всех видах спорта

02 февраля 2024, 16:23 |
39
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Хайденхайм – Боруссия Д

Favbet 4.03 – 4.37 – 1.86

21:45 Лечче – Фиорентина

Favbet 3.81 – 3.42 – 2.17

22:00 Атлетик – Мальорка

Favbet 1.59 – 4.09 – 6.98

22:00 Страсбур – ПСЖ

Favbet 6.42 – 4.82 – 1.53

ТЕННИС

17:00 Илья Белобородько / Алексей Крутых – Остин Крайчек / Раджив Рам

Favbet 11.60 – 1.02

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Источник Sport.ua
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