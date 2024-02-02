Другие новости02 февраля 2024, 16:23 |
39
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 февраля
Важные события во всех видах спорта
02 февраля 2024, 16:23 |
39
0
В пятницу, 2 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Хайденхайм – Боруссия Д
21:45 Лечче – Фиорентина
22:00 Атлетик – Мальорка
22:00 Страсбур – ПСЖ
ТЕННИС
17:00 Илья Белобородько / Алексей Крутых – Остин Крайчек / Раджив Рам
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 февраля 2024, 06:45 0
«Сливочные» победили со счетом 2:0
Футбол | 02 февраля 2024, 13:56 0
Нападающий киевлян дал интересный ответ на вопрос
Футбол | 02.02.2024, 10:03
Футбол | 01.02.2024, 22:07
Футбол | 01.02.2024, 19:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2024, 17:14 12
01.02.2024, 01:40 8
02.02.2024, 00:35
01.02.2024, 07:10 6
01.02.2024, 23:51 9
01.02.2024, 13:27 1