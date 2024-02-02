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  4. Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 16:31 |
736
0

Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба

Максим Имереков может воссоединиться с Виктором Скрипником

02 февраля 2024, 16:31 |
736
0
Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба
ФК Заря. Максим Имереков

Украинский защитник греческого «Атромитоса» Максим Имереков близок к переходу в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 33-летний футболист недоволен своим статусом в греческой команде, поэтому готов вернуться в Украину.

Интересно, что Максим Имереков уже работал с главным тренером харьковчан Виктором Скрипником. Было это во время выступлений за «Зарю» в сезоне 2021/22.

В этой кампании Максим Имереков провел всего 10 матчей за «Атромитос», но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

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Максим Имереков Виктор Скрипник Металлист 1925 Атромитос трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке чемпионат Греции по футболу
Источник ТаТоТаке
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