Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба

Украинский защитник греческого «Атромитоса» Максим Имереков близок к переходу в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 33-летний футболист недоволен своим статусом в греческой команде, поэтому готов вернуться в Украину.

Интересно, что Максим Имереков уже работал с главным тренером харьковчан Виктором Скрипником. Было это во время выступлений за «Зарю» в сезоне 2021/22.

В этой кампании Максим Имереков провел всего 10 матчей за «Атромитос», но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.