Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба
Максим Имереков может воссоединиться с Виктором Скрипником
Украинский защитник греческого «Атромитоса» Максим Имереков близок к переходу в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 33-летний футболист недоволен своим статусом в греческой команде, поэтому готов вернуться в Украину.
Интересно, что Максим Имереков уже работал с главным тренером харьковчан Виктором Скрипником. Было это во время выступлений за «Зарю» в сезоне 2021/22.
В этой кампании Максим Имереков провел всего 10 матчей за «Атромитос», но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
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