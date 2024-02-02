Денис ЯНАКОВ: «Можно и Вересу помочь, и получить игровую практику»

Новый полузащитник «Вереса» Денис Янаков прокомментировал свой арендный переход в ровенский клуб:

«Очень ждали приезда с Шасталом, чтобы познакомиться со всеми и начать работать. Мне позвонил президент «Полесья», сказал, что есть такой вариант. Можно и «Вересу» помочь, и получить игровую практику. Для меня неважно: это полноценный контракт или аренда - нужно выходить и выигрывать каждую игру».

На счету Дениса Янакова 5 поединков и 1 гол в УПЛ 2023/24. По мнению Transfermarkt, его стоимость также составляет 300 тысяч евро.