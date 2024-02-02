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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 16:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:06
122
0

Денис ЯНАКОВ: «Можно и Вересу помочь, и получить игровую практику»

Новичок «Вереса» прокомментировал свой переход в ровенский клуб

02 февраля 2024, 16:05 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:06
122
0
Денис ЯНАКОВ: «Можно и Вересу помочь, и получить игровую практику»
ФК Полесье. Денис Янаков

Новый полузащитник «Вереса» Денис Янаков прокомментировал свой арендный переход в ровенский клуб:

«Очень ждали приезда с Шасталом, чтобы познакомиться со всеми и начать работать. Мне позвонил президент «Полесья», сказал, что есть такой вариант. Можно и «Вересу» помочь, и получить игровую практику. Для меня неважно: это полноценный контракт или аренда - нужно выходить и выигрывать каждую игру».

На счету Дениса Янакова 5 поединков и 1 гол в УПЛ 2023/24. По мнению Transfermarkt, его стоимость также составляет 300 тысяч евро.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Денис Янаков
Источник Sport.ua
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