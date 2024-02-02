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  4. ШАСТАЛ: «Вызов – это хорошо, даже если это борьба за выживание в УПЛ»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 14:51 |
145
0

ШАСТАЛ: «Вызов – это хорошо, даже если это борьба за выживание в УПЛ»

Новичок «Вереса» прокомментировал свой переход в ровенский клуб

02 февраля 2024, 14:51 |
145
0
ШАСТАЛ: «Вызов – это хорошо, даже если это борьба за выживание в УПЛ»
НК Верес. Дмитрий Шастал и Денис Янаков

Новый полузащитник «Вереса» Дмитрий Шастал прокомментировал свой арендный переход в ровенский клуб:

«Дорога – она не такая сложная, когда ты имеешь определенные ожидания. С нетерпением ехал сюда, чтобы как можно быстрее приступить к работе. Вызов – это хорошо. Даже если этот вызов – борьба за выживание в УПЛ».

В сезоне 2023/24, выступая за житомирское «Полесье», Дмитрий Шастал провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

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Дмитрий Шастал Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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