ВИДЕО. Верхом на лошади и в короне. Коло-Коло эпично представил Видаля

Экс-футболист «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» Артуро Видаль на вертолете прилетел на стадион, где состоялась его презентация в качестве игрока «Коло-Коло».

36-летний чилийский футболист ярко вернулся в клуб, в котором начиналась его карьера. Вертолет с Видалем приземлился в центральном круге, а игрока приветствовали болельщики, которые заполнили стадион в Сантьяго, вмещающий почти 45 тысяч зрителей.

После этого Видаль сел на коня в образе короля – с мечом в руках и с короной на голове футболист по прозвищу «Король Артур» сделал полный круг вокруг поля, приветствуя собравшихся.