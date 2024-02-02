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02 февраля 2024, 14:26 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:29
206
0

ВИДЕО. Верхом на лошади и в короне. Коло-Коло эпично представил Видаля

36-летний футболист ярко вернулся в родной клуб

02 февраля 2024, 14:26 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:29
206
0
ВИДЕО. Верхом на лошади и в короне. Коло-Коло эпично представил Видаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Экс-футболист «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» Артуро Видаль на вертолете прилетел на стадион, где состоялась его презентация в качестве игрока «Коло-Коло».

36-летний чилийский футболист ярко вернулся в клуб, в котором начиналась его карьера. Вертолет с Видалем приземлился в центральном круге, а игрока приветствовали болельщики, которые заполнили стадион в Сантьяго, вмещающий почти 45 тысяч зрителей.

После этого Видаль сел на коня в образе короля – с мечом в руках и с короной на голове футболист по прозвищу «Король Артур» сделал полный круг вокруг поля, приветствуя собравшихся.

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Источник Daily Mail
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