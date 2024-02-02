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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 14:34 |
2846
6

Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации

Игроки 7 клубов высшего дивизиона Украины могут быть мобилизованы

02 февраля 2024, 14:34 |
2846
6
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
ФК Шахтер

Клубы Украинской Премьер-лиги рассказали, имеют ли их футболисты бронь от мобилизации.

Футболисты только 3 команд на данный момент не подлежат призыву в Вооруженные силы Украины. Речь идет об игроках «Шахтера», «Динамо» и «Оболони», которые признаны предприятиями, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Интересно, что ранее СМИ сообщали о коллективной повестке, которая поступила в «Оболонь». Позже клуб опроверг эти слухи.

3 клуба («Днепр-1», «Заря» и «Минай«) сейчас работают над получением вышеупомянутого статуса.

Еще 4 команды ответили, что не имеют брони. Это «Верес», «Рух», ЛНЗ и «Металлист 1925». Неизвестно, планируют ли они делать что-то для получения статуса критически важного предприятия.

6 клубов УПЛ либо отказались давать комментарий на данную тему, либо не предоставили четкий ответ: «Кривбасс», «Полесье», «Черноморец», «Колос», «Ворскла» и «Александрия».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы мобилизация российско-украинская война
Источник Трибуна
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Комментарии 6
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Yevginarius
критично важливе? реально?
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+4
Dmytro11q
Навіщо про це писати, тим паче в такому ключі? Як це об'єднує Україну?
Ответить
+3
Умник
Сюррализм. А водителей траликов в Одессе уже женщин нанимают.
В Киеве монтеров не хватает.
Лучше бы вы такое не писали, люди итак обозленные.
Ответить
+3
Александр
А що ж такого важливого робляять футболісти окрім того щов  в футбол грають ? За що їм броня?
Ответить
+3
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