Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации

Клубы Украинской Премьер-лиги рассказали, имеют ли их футболисты бронь от мобилизации.

Футболисты только 3 команд на данный момент не подлежат призыву в Вооруженные силы Украины. Речь идет об игроках «Шахтера», «Динамо» и «Оболони», которые признаны предприятиями, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Интересно, что ранее СМИ сообщали о коллективной повестке, которая поступила в «Оболонь». Позже клуб опроверг эти слухи.

3 клуба («Днепр-1», «Заря» и «Минай«) сейчас работают над получением вышеупомянутого статуса.

Еще 4 команды ответили, что не имеют брони. Это «Верес», «Рух», ЛНЗ и «Металлист 1925». Неизвестно, планируют ли они делать что-то для получения статуса критически важного предприятия.

6 клубов УПЛ либо отказались давать комментарий на данную тему, либо не предоставили четкий ответ: «Кривбасс», «Полесье», «Черноморец», «Колос», «Ворскла» и «Александрия».