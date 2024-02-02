Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Игроки 7 клубов высшего дивизиона Украины могут быть мобилизованы
Клубы Украинской Премьер-лиги рассказали, имеют ли их футболисты бронь от мобилизации.
Футболисты только 3 команд на данный момент не подлежат призыву в Вооруженные силы Украины. Речь идет об игроках «Шахтера», «Динамо» и «Оболони», которые признаны предприятиями, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Интересно, что ранее СМИ сообщали о коллективной повестке, которая поступила в «Оболонь». Позже клуб опроверг эти слухи.
3 клуба («Днепр-1», «Заря» и «Минай«) сейчас работают над получением вышеупомянутого статуса.
Еще 4 команды ответили, что не имеют брони. Это «Верес», «Рух», ЛНЗ и «Металлист 1925». Неизвестно, планируют ли они делать что-то для получения статуса критически важного предприятия.
6 клубов УПЛ либо отказались давать комментарий на данную тему, либо не предоставили четкий ответ: «Кривбасс», «Полесье», «Черноморец», «Колос», «Ворскла» и «Александрия».
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