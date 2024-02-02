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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 12:44 | Обновлено 02 февраля 2024, 13:07
218
0

Президент Вереса: «Шастал и Янаков – это точно усиление для нас»

Иван Надеин прокомментировал последние подписания ровенского клуба

02 февраля 2024, 12:44 | Обновлено 02 февраля 2024, 13:07
218
0
Президент Вереса: «Шастал и Янаков – это точно усиление для нас»
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал последние подписания ровенского клуба: аренды Дмитрия Шастала и Дениса Янакова из житомирского «Полесья».

«Посетил тренировочный лагерь «Полесья». Мы поговорили с руководством клуба, с игроками. Затем много общались в дороге, потому что ехали в Турцию вместе с Дмитрием и Денисом. Я увидел, что у них обоих есть мотивация помогать нашей команде и подтвердить, что они футболисты высокого класса. Это история win-win, когда от аренды выигрываем мы, игроки и «Полесье».

Я всем сразу сказал, что мы не хотим ограничиваться полугодовой арендой. Если все будет удаваться – почему бы не продолжить сотрудничество. Благодарны президенту «Полесья«, что пошел нам навстречу. Дмитрий и Денис – это для нас точно усиление. Конкуренция в команде почти максимальная. Нужно найти еще одного опорника и мы будем готовы к борьбе за сохранение места в УПЛ».

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Верес Ровно Полесье Житомир Дмитрий Шастал Денис Янаков Иван Надеин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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