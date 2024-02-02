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  4. Мудрик нынешней зимой мог оказаться в Баварии. СМИ раскрыли подробности
Англия
02 февраля 2024, 11:53 |
581
3

Мудрик нынешней зимой мог оказаться в Баварии. СМИ раскрыли подробности

Украинец рассматривался в качестве замены травмированному Кингсли Коману

02 февраля 2024, 11:53 |
581
3
Мудрик нынешней зимой мог оказаться в Баварии. СМИ раскрыли подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в нынешнее зимнее трансферное окно вполне мог перейти в мюнхенскую «Баварию».

Как пишет издание The Athletic, мюнхенцы рассматривали вариант с арендой украинского футболиста, который должен был заменить получившего тяжелую травму Кингсли Комана, но в итоге отказались от данной идеи. В итоге «Бавария» договорилась с испанской «Гранадой» о том, что Брайан Сарагоса переедет в Мюнхен не летом, как оговаривалось ранее, а уже сейчас.

Добавим, что Мудрик провел в нынешнем сезоне за «Челси» 24 матча во всех турнирах (1078 минут игрового времени), в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Михаил Мудрик Челси аренда игрока Бавария Кингсли Коман травма трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Брайан Сарагоса
Источник The Athletic
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Комментарии 3
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Александр
Потеряв впустую.наэтом мудрике год и 70 млн и деньги по зарплате сейчас начнутся по  новой сказки .все же видели мудрика в игре.несмешите
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+2
pol-55
Коман і Мудрик нууу,*две очень большие разницы*,але було б цікаво зміна чемпа,за пів року оренди стало б зрозуміло чи ставити на ньому +,чи є надія.
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-1
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