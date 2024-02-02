Мудрик нынешней зимой мог оказаться в Баварии. СМИ раскрыли подробности

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в нынешнее зимнее трансферное окно вполне мог перейти в мюнхенскую «Баварию».

Как пишет издание The Athletic, мюнхенцы рассматривали вариант с арендой украинского футболиста, который должен был заменить получившего тяжелую травму Кингсли Комана, но в итоге отказались от данной идеи. В итоге «Бавария» договорилась с испанской «Гранадой» о том, что Брайан Сарагоса переедет в Мюнхен не летом, как оговаривалось ранее, а уже сейчас.

Добавим, что Мудрик провел в нынешнем сезоне за «Челси» 24 матча во всех турнирах (1078 минут игрового времени), в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.