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Украина. Вторая лига
02 февраля 2024, 11:08 | Обновлено 02 февраля 2024, 11:13
305
0

Николай ЦЫМБАЛ: «ЮКСА пригласит к себе еще нескольких бразильцев»

Главный тренер команды рассказал о трансферной политике клуба

02 февраля 2024, 11:08 | Обновлено 02 февраля 2024, 11:13
305
0
Николай ЦЫМБАЛ: «ЮКСА пригласит к себе еще нескольких бразильцев»
ФК ЮКСА. Николай Цымбал

5 февраля после возвращения футболистов клуба «ЮКСА» из отпуска в тренировочном лагере должны появиться на просмотре два бразильских игрока. За эту команду уже выступает три латиноамериканца.

Главный тренер ФК «ЮКСА» Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему в селекционной работе ставка сделана именно на бразильцев:

«Потому что те латиноамериканцы, которые уже защищают цвета нашего клуба, полностью оправдали надежду. В частности, Матеус является одним из лучших бомбардиров Второй лиги. Еще двух их соотечественников приглашаем для усиления конкуренции. Ведь в соревнованиях под эгидой ПФЛ в каждой команде на поле имеют право находиться не больше трех иностранцев. Не исключено, что по завершении сезона кого-то из наших легионеров захотят видеть у себя более именитые команды. Их будет кому заменить.

Пока мы подписали экс-защитника национальной сборной Украины Евгения Селина и нападающего Адеринсолу Эсеолу, хорошо проявившего себя даже за границей. Уверен, что весной они нам помогут. В свою очередь, больше не будут выступать за ФК «ЮКСА» Назарий Пастернак, Сергей Козак, Олег Кос, Эрик Бейер, Илья Цуркан.

Будем стараться укрепить ряды еще тремя-четырьмя новичками. Будем настраивать подопечных побеждать в каждом матче».

Сейчас ФК «ЮКСА» занимает второе место во Второй лиге, набрав 40 очков.

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ЮКСА Тарасовка отпуск трансферы Евгений Селин Адеринсола Эсеола Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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