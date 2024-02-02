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  4. ЛЕВАНДОВСКИ – о своей игре в 2023-м: «Огонь внутри меня погас»
Испания
02 февраля 2024, 11:23 |
908
0

ЛЕВАНДОВСКИ – о своей игре в 2023-м: «Огонь внутри меня погас»

Польский форвард считает, что все негативные факторы слились воедино

02 февраля 2024, 11:23 |
908
0
ЛЕВАНДОВСКИ – о своей игре в 2023-м: «Огонь внутри меня погас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски критически оценил свою игру на клубном уровне в 2023 году.

«В 2023-м был момент, когда я чувствовал себя слабее не только ментально, но и физически. В том году все негативные факторы слились воедино и наступили в один момент. Все сложилось вместе. Конечно, я допускал ошибки. Я попал в некий поток, из которого очень долго выбирался. А в футболе это нелегко сделать за неделю или две.

Во время ЧМ-2022 я прошел тесты и увидел, что физически у меня все в порядке, я продолжаю двигаться вперед. Это означает, что впереди меня ждет еще множество хороших игр. Но в 2023-м огонь внутри меня погас», — сказал Левандовски в интервью Foot Truck.

Отметим, что в нынешнем сезоне польский форвард провел за «Барселону» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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Источник OneFootball
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