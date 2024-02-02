ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Мудрика ушел во вторую аренду за сезон

Французский «Страсбург» объявил на своем официальном сайте об аренде 19-летнего бразильского хавбека «Челси» Андрея Сантоса.

Соглашение с футболистом рассчитано до завершения сезона-2023/2024. Отметим, что первую часть сезона Андрей Сантос также провел в аренде, сыграв за «Ноттингем Форрест» два матча.

Добавим, что на данный момент Сантос находится в расположении олимпийской сборной Бразилии U23. Являясь капитаном команды, Андрей принимает участие в предолимпийском турнире, где бразильцы гарантировали себе участие в финальной стадии.