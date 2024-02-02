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Англия
02 февраля 2024, 11:03 |
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Мудрика ушел во вторую аренду за сезон

Сейчас Андрей Сантос выступает за олимпийскую сборную Бразилии

02 февраля 2024, 11:03 |
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Мудрика ушел во вторую аренду за сезон
ФК Челси. Андрей Сантос

Французский «Страсбург» объявил на своем официальном сайте об аренде 19-летнего бразильского хавбека «Челси» Андрея Сантоса.

Соглашение с футболистом рассчитано до завершения сезона-2023/2024. Отметим, что первую часть сезона Андрей Сантос также провел в аренде, сыграв за «Ноттингем Форрест» два матча.

Добавим, что на данный момент Сантос находится в расположении олимпийской сборной Бразилии U23. Являясь капитаном команды, Андрей принимает участие в предолимпийском турнире, где бразильцы гарантировали себе участие в финальной стадии.

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Андрей Сантос Страсбург Челси аренда игрока сборная Бразилии по футболу U-23 Ноттингем Форест
Источник ФК Страсбург
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