В Мексике футболиста застрелили прямо во время матча

Футболист Серхио Хауреги был убит прямо во время матча любительских команд в мексиканском городе Куаутла.

Как сообщает Antena 3, 31-летний Хауреги подошел к скамейке запасных, чтобы попить воды, и в этот момент неизвестный выстрелил в него шесть раз, после чего убийца скрылся с места преступления на мотоцикле, ожидавшем его рядом с полем.

Полиция ведет поиски киллера, пытаясь установить его личность и выяснить мотив убийства.

Отметим, что Хауреги выступал с 2010-го по 2021-й за местный клуб «Арросерос де Куаутла», где он был капитаном и легендой. Также футболист играл за «Атлетико Сан-Луис Рей», выразивший соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока.