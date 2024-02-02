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02 февраля 2024, 10:10 |
1227
0

В Мексике футболиста застрелили прямо во время матча

Убийца скрылся с места преступления на мотоцикле

02 февраля 2024, 10:10 |
1227
0
В Мексике футболиста застрелили прямо во время матча
Antena 3. Серхио Хауреги

Футболист Серхио Хауреги был убит прямо во время матча любительских команд в мексиканском городе Куаутла.

Как сообщает Antena 3, 31-летний Хауреги подошел к скамейке запасных, чтобы попить воды, и в этот момент неизвестный выстрелил в него шесть раз, после чего убийца скрылся с места преступления на мотоцикле, ожидавшем его рядом с полем.

Полиция ведет поиски киллера, пытаясь установить его личность и выяснить мотив убийства.

Отметим, что Хауреги выступал с 2010-го по 2021-й за местный клуб «Арросерос де Куаутла», где он был капитаном и легендой. Также футболист играл за «Атлетико Сан-Луис Рей», выразивший соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока.

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убийство чемпионат Мексики по футболу
Источник Antena 3 CNN
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