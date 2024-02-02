В Мексике футболиста застрелили прямо во время матча
Убийца скрылся с места преступления на мотоцикле
Футболист Серхио Хауреги был убит прямо во время матча любительских команд в мексиканском городе Куаутла.
Как сообщает Antena 3, 31-летний Хауреги подошел к скамейке запасных, чтобы попить воды, и в этот момент неизвестный выстрелил в него шесть раз, после чего убийца скрылся с места преступления на мотоцикле, ожидавшем его рядом с полем.
Полиция ведет поиски киллера, пытаясь установить его личность и выяснить мотив убийства.
Отметим, что Хауреги выступал с 2010-го по 2021-й за местный клуб «Арросерос де Куаутла», где он был капитаном и легендой. Также футболист играл за «Атлетико Сан-Луис Рей», выразивший соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока.
Las autoridades de Morelos 🚔 investigan el violento asesinato 🥷🏻del futbolista Sergio Jauregui, ex jugador ⚽ de los Arroceros de Cuautla en la Liga Premier de México 🇲🇽#Morelos #Violencia #LigaMx #Cuautla #Narcoestadohttps://t.co/wSIHBZnWSr— SDP Noticias (@sdpnoticias) January 30, 2024
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