Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Фридзам – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 февраля 2024, 10:10 |
153
0

Киченок / Фридзам – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч 1/2 финала парного разряда в Линце

02 февраля 2024, 10:10 |
153
0
Киченок / Фридзам – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

2 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против итальянского тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини. Встреча начнется 1-м запуском, время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Николь Мелихар / Эллен Перес – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Без Ястремской. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Линце
ВИДЕО. Третье подряд поражение Ястремской в матчах с Векич
Киченок и Фридзам вышли в полуфинал в Линце, отпраздновав 30-летие немки
Сара Эррани Жасмин Паолини Надежда Киченок WTA Линц Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 02 февраля 2024, 06:45 0
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль

«Сливочные» победили со счетом 2:0

Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Теннис | 01 февраля 2024, 18:13 29
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце

Даяна в третий раз подряд уступила хорватке

ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Бокс | 01.02.2024, 14:28
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
Теннис | 01.02.2024, 20:30
Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
Лунин отреагировал на победу Реала над Хетафе. Можно согласиться?
Футбол | 02.02.2024, 08:56
Лунин отреагировал на победу Реала над Хетафе. Можно согласиться?
Лунин отреагировал на победу Реала над Хетафе. Можно согласиться?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
01.02.2024, 13:27 1
Бокс
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
31.01.2024, 21:13 18
Футбол
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
02.02.2024, 06:47 4
Футбол
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
31.01.2024, 11:53 10
Футбол
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
31.01.2024, 11:28 13
Футбол
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 39
Футбол
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
01.02.2024, 00:13 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем