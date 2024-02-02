Киченок / Фридзам – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матч 1/2 финала парного разряда в Линце
2 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце в парном разряде.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против итальянского тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини. Встреча начнется 1-м запуском, время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Николь Мелихар / Эллен Перес – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан.
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