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  4. Энди Роддик похвали отца Коко Гофф
WTA
02 февраля 2024, 09:35 | Обновлено 02 февраля 2024, 09:36
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0

Энди Роддик похвали отца Коко Гофф

Кори Гофф доверился профессионалам и пока все получается

02 февраля 2024, 09:35 | Обновлено 02 февраля 2024, 09:36
170
0
Энди Роддик похвали отца Коко Гофф
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гофф и Коко Гофф

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Роддик отметил отца Коко Гофф, Кори, который отошел на второй план в тренировочном процессе, чтобы максимально поспособствовать тому, чтобы его дочка достигала таких высоких результатов.

«Об этом мало говорят, но нужно говорить больше. Особенно в нашем спорте, где была негативная история, когда отцы теннисисток были психопатами и безответственно относились к человеку в целом. Не к теннису, а к человеку в целом. Способность Кори Гофф не быть в центре внимания, не нуждаться в том, чтобы информация исходила от него, – это редкость, и это звучит как нечто, что должно быть очень очевидным, но это не так. В истории нашего спорта это не так. Есть много поучительных историй, и я не буду называть их из уважения к людям, которые оказались на плохой стороне этих поучительных историй, но в нашем спорте это было распространено.

Парень учился, он во всем разбирается, и то, что он отошел на второй план и позволил Брэду Гилберту быть Брэдом, что само по себе является странной схемой, и позволил мне, которого он не знает, высказаться по поводу ее подачи в течение нескольких дней, – я говорю ему: «Браво». Это нужно повторять снова и снова. Я надеюсь, что это создаст прецедент для других теннисных родителей, особенно для молодых девушек», – сказал Роддик.

Отметим, что 19-летняя Коко Гофф занимает 3 место в рейтинге WTA, выиграла US Open 2023 и еще 6 титулов в одиночном разряде.

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Энди Роддик Коко Гофф
Источник Twitter
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