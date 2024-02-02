Энди Роддик похвали отца Коко Гофф

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Роддик отметил отца Коко Гофф, Кори, который отошел на второй план в тренировочном процессе, чтобы максимально поспособствовать тому, чтобы его дочка достигала таких высоких результатов.

«Об этом мало говорят, но нужно говорить больше. Особенно в нашем спорте, где была негативная история, когда отцы теннисисток были психопатами и безответственно относились к человеку в целом. Не к теннису, а к человеку в целом. Способность Кори Гофф не быть в центре внимания, не нуждаться в том, чтобы информация исходила от него, – это редкость, и это звучит как нечто, что должно быть очень очевидным, но это не так. В истории нашего спорта это не так. Есть много поучительных историй, и я не буду называть их из уважения к людям, которые оказались на плохой стороне этих поучительных историй, но в нашем спорте это было распространено.

Парень учился, он во всем разбирается, и то, что он отошел на второй план и позволил Брэду Гилберту быть Брэдом, что само по себе является странной схемой, и позволил мне, которого он не знает, высказаться по поводу ее подачи в течение нескольких дней, – я говорю ему: «Браво». Это нужно повторять снова и снова. Я надеюсь, что это создаст прецедент для других теннисных родителей, особенно для молодых девушек», – сказал Роддик.

Отметим, что 19-летняя Коко Гофф занимает 3 место в рейтинге WTA, выиграла US Open 2023 и еще 6 титулов в одиночном разряде.