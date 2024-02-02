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  4. Сидорчук рассказал, что его наиболее впечатлило в бельгийском футболе
Бельгия
02 февраля 2024, 09:29 |
1204
0

Сидорчук рассказал, что его наиболее впечатлило в бельгийском футболе

Украинец отметил разнообразие тактик у местных команд

02 февраля 2024, 09:29 |
1204
0
Сидорчук рассказал, что его наиболее впечатлило в бельгийском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший игрок «Динамо» Сергей Сидорчук, выступающий за «Вестерло», поделился тем, что его больше всего впечатлило в чемпионате Бельгии в футбольном плане.

«Если обобщать, то одно из моих самых ярких впечатлений от бельгийского чемпионата – это форварды. В Жюпиле-Лиге у каждой команды есть свои особые и оригинальные форварды.

Кто-то из лидеров имеет высокого бомбардира, у кого-то – невысокий крепкий богатырь, кто-то полагается на шустрого спринтера, у кого-то – малоподвижный «король штрафной». Это большое впечатление от бельгийского футбола – как он разнообразен и как много разных стилей и тактик», – сказал Сидорчук в интервью «Украинскому футболу».

Отметим, что, перейдя в «Вестерло» в начале сентября прошлого года, украинец провел за свою новую команду 17 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

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Источник Украинский футбол
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