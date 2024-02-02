Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Англии нашел клуб спустя полгода без игровой практики
Другие новости
02 февраля 2024, 09:48 |
785
0

Экс-игрок сборной Англии нашел клуб спустя полгода без игровой практики

Джесси Лингард переедет в Южную Корею

02 февраля 2024, 09:48 |
785
0
Экс-игрок сборной Англии нашел клуб спустя полгода без игровой практики
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Страдания экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингарда, находящегося с лета 2023-го без игровой практики после ухода из «Ноттингем Форрест», похоже, подходят к концу.

Как сообщает Sky Sports, 31-летний хавбек согласовал условия контракта с «Сеулом» из Южной Кореи. По его условиям, Джесси поставит подпись под двухлетним соглашением с опцией продления еще на один год. Официально о переходе объявят в ближайшие дни.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форрест» Лингард провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Лион усилился игроком сборной Бельгии
ОФИЦИАЛЬНО. Аренда завершена. Андрей Булеза распрощался с Минаем
Источник: нападающий Тоттенхэма продолжит карьеру в Севилье
Джесси Лингард Сеул чемпионат Южной Кореи по футболу трансферы свободный агент Ноттингем Форест
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
Футбол | 01 февраля 2024, 23:51 8
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе

Украинец сегодня вышел в стартовом составе

Стала известна оценка Забарного за матч против Вест Хэма в АПЛ
Футбол | 02 февраля 2024, 09:40 0
Стала известна оценка Забарного за матч против Вест Хэма в АПЛ
Стала известна оценка Забарного за матч против Вест Хэма в АПЛ

Украинец помог «вишням» отобрать очки на поле лондонского клуба

Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии
Футбол | 01.02.2024, 11:40
Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии
Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01.02.2024, 22:07
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
МОНФИС: «Элина помогла мне обрести уверенность, дал себе последний шанс»
Теннис | 02.02.2024, 08:25
МОНФИС: «Элина помогла мне обрести уверенность, дал себе последний шанс»
МОНФИС: «Элина помогла мне обрести уверенность, дал себе последний шанс»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
01.02.2024, 00:13 74
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 25
Футбол
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
31.01.2024, 11:53 10
Футбол
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
31.01.2024, 21:13 18
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
31.01.2024, 12:53 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем