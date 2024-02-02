Экс-игрок сборной Англии нашел клуб спустя полгода без игровой практики

Страдания экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингарда, находящегося с лета 2023-го без игровой практики после ухода из «Ноттингем Форрест», похоже, подходят к концу.

Как сообщает Sky Sports, 31-летний хавбек согласовал условия контракта с «Сеулом» из Южной Кореи. По его условиям, Джесси поставит подпись под двухлетним соглашением с опцией продления еще на один год. Официально о переходе объявят в ближайшие дни.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форрест» Лингард провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.