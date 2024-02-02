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  4. Экс-футболист Динамо в 38 лет перешел в клуб 4-го дивизиона
Бразилия
02 февраля 2024, 09:06 |
792
0

Экс-футболист Динамо в 38 лет перешел в клуб 4-го дивизиона

Подробности контракта Маграо с «Ипатингой» не разглашаются

02 февраля 2024, 09:06 |
792
0
Экс-футболист Динамо в 38 лет перешел в клуб 4-го дивизиона
ФК Ипатинга. Жерсон Маграо

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Жерсон Маграо не намерен завершать игровую карьеру в 38 лет.

Бразилец подписал контракт на родине с клубом Серии D, четвертого по силе дивизиона страны, – «Ипатингой». О сроках соглашения и его условиях информация не разглашается.

Отметим, что перед этим Маграо выступал в дивизионе выше, Серии С, за клуб «Ботафого Параиба».

Добавим, что бразильский хавбек выступал в Украине за «Динамо» с 2009-го по 2012-й, проведя в общей сложности за «бело-синих» 37 матчей, в которых забил 4 гола, в том числе и в Лиге чемпионов в ворота «Рубина», а также отдал 6 результативных передач.

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Источник Globo Esporte
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