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  4. ЯШАРИ: «ЛНЗ следил за мной, я рад, что перешел в этот клуб»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 05:27 |
153
0

ЯШАРИ: «ЛНЗ следил за мной, я рад, что перешел в этот клуб»

Мухаррем Яшари рассказал, как происходил его переход в ЛНЗ

02 февраля 2024, 05:27 |
153
0
ЯШАРИ: «ЛНЗ следил за мной, я рад, что перешел в этот клуб»
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Новичок черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари в комментарии для клубной пресс-службы объяснил, почему решил перейти именно в украинский клуб.

«Я счастлив, что получил предложение от ЛНЗ. Черкасский клуб следил за мной в последних играх – им понравилась моя игра. Это была мечта сделать такой шаг в карьере, я отдам всего себя этому клубу.

Конечно, это большой шаг для меня. Я очень ценю это и не остановлюсь. Буду продолжать работать для достижения ещё больших целей.

Мотивация? Я играю в футбол с глубокого детства. С тех пор я мечтал играть так, чтобы мной могла гордиться моя семья, а также, чтобы я сам мог гордиться собой. Мои мечты и моя семья – это моя самая большая мотивация.

Конечно, есть большая разница между матчами чемпионата Косово и еврокубков. Заметны отличия в инфраструктуре, стадионах. Особенно если играешь против больших клубов.

Мой последний пас и дриблинг – мои главные сильные стороны. Я хочу сыграть в Лиге чемпионов и реализовать свои мечты», – сказал Яшари.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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