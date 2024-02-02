ЯШАРИ: «ЛНЗ следил за мной, я рад, что перешел в этот клуб»

Новичок черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари в комментарии для клубной пресс-службы объяснил, почему решил перейти именно в украинский клуб.

«Я счастлив, что получил предложение от ЛНЗ. Черкасский клуб следил за мной в последних играх – им понравилась моя игра. Это была мечта сделать такой шаг в карьере, я отдам всего себя этому клубу.

Конечно, это большой шаг для меня. Я очень ценю это и не остановлюсь. Буду продолжать работать для достижения ещё больших целей.

Мотивация? Я играю в футбол с глубокого детства. С тех пор я мечтал играть так, чтобы мной могла гордиться моя семья, а также, чтобы я сам мог гордиться собой. Мои мечты и моя семья – это моя самая большая мотивация.

Конечно, есть большая разница между матчами чемпионата Косово и еврокубков. Заметны отличия в инфраструктуре, стадионах. Особенно если играешь против больших клубов.

Мой последний пас и дриблинг – мои главные сильные стороны. Я хочу сыграть в Лиге чемпионов и реализовать свои мечты», – сказал Яшари.