САЛИХУ: «Я счастлив, что подписал контракт с ЛНЗ»

Хайдин Салиху прокомметнировал свое решение перейти в черкасский ЛНЗ.

«Я счастлив, что подписал контракт с ЛНЗ. Все игроки и персонал хорошо меня приняли. Переход в этот клуб – что-то новое для меня.

Я видел предыдущие матчи клуба. Мне действительно понравилась организация игры и тактика. Я увидел, что это очень сплоченная команда.

Стать футболистом было моей мечтой. Начинал я в детской команде «Бесаня», затем занимался в футбольной школе «Курда». Позже я перешел на профессиональный уровень в команду «Лапи», следующий контракт – «Локомотив Загреб». Потом перешел в «Дриту». Теперь я достиг цели перейти в серьезную команду как ЛНЗ. Я не собираюсь останавливаться в достижении своих целей.

Моя мотивация? Путь, который я прошел из детства. Я помню, сколько всего преодолел, чтобы оказаться там, где я есть сейчас.

Мои сильные стороны? Скорость и игра головой», - признался 22-летний новичок черкасского клуба.