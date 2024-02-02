Новый тренер вратарей донецкого «Шахтера» Раймонд Ван дер Гоув похвалил голкиперов «горняков».

«Они все талантливы, имеют разные навыки. Молодые игроки. Ризнык в своем возрасте уже выступает за топовую команду, что означает, что он отличный вратарь.

Сильные стороны? Я не слишком много видел его в действии. Смотрел только отрывки видео, и у меня сложилось хорошее впечатление. Дмитрий быстрый, хорошо прыгающий, очень стабилен для своего возраста, действует на высоком уровне.

Другие? Есть очень высокий вратарь (Рудько – прим.), двум футболистам по 20 лет… Они молоды, им нужно время, чтобы приспособиться к самому высокому уровню. Артур сильный и имеет хорошие физические показатели, несколько старше. Однако если тебе 31, то для меня ты до сих пор очень молод», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».