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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 03:58 | Обновлено 02 февраля 2024, 03:59
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0

ВАН ДЕР ГОУВ: «Ризнык играет за топовую команду, он – отличный вратарь»

Бывший вратарь  «Манчестер Юнайтед» похвалил своих подчиненных

02 февраля 2024, 03:58 | Обновлено 02 февраля 2024, 03:59
131
0
ВАН ДЕР ГОУВ: «Ризнык играет за топовую команду, он – отличный вратарь»
ФК Шахтер. Раймонд Ван дер Гоув

Новый тренер вратарей донецкого «Шахтера» Раймонд Ван дер Гоув похвалил голкиперов «горняков».

«Они все талантливы, имеют разные навыки. Молодые игроки. Ризнык в своем возрасте уже выступает за топовую команду, что означает, что он отличный вратарь.

Сильные стороны? Я не слишком много видел его в действии. Смотрел только отрывки видео, и у меня сложилось хорошее впечатление. Дмитрий быстрый, хорошо прыгающий, очень стабилен для своего возраста, действует на высоком уровне.

Другие? Есть очень высокий вратарь (Рудько – прим.), двум футболистам по 20 лет… Они молоды, им нужно время, чтобы приспособиться к самому высокому уровню. Артур сильный и имеет хорошие физические показатели, несколько старше. Однако если тебе 31, то для меня ты до сих пор очень молод», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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Источник Sport.ua
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