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  4. ГЕРЕТА: «От игры с Браво у меня негативные эмоции»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 03:38 |
158
0

ГЕРЕТА: «От игры с Браво у меня негативные эмоции»

Голкипер львовского клуба признал, что команда сыграла слабо

02 февраля 2024, 03:38 |
158
0
ГЕРЕТА: «От игры с Браво у меня негативные эмоции»
ФК Рух. Юрий-Владимир Герета

Вратарь львовского «Руха» Юрий-Владимир Герета подбил итог спарринга со словенским «Браво». Клуб УПЛ потерпел разгромное поражение (0:3).

«Мне удалось сделать яркий сейв в первом тайме, но в общем от матча с «Браво» впечатления отрицательные, ведь «Рух» сыграл не лучший поединок.

Мы не использовали свои моменты, командная игра не была такой, которую «Рух» мог продемонстрировать. Впрочем, это также хороший опыт, учитывая возраст игроков, сыгравших в матче со словенцами. Каждый из молодых игроков сделает выводы и уже в следующих матчах использует эти знания. Хочется, чтобы команда прогрессировала и молодые футболисты выходили на новый уровень.

Возможно, нам не хватило собранности, а возможно, сыграл фактор опыта. Мы подробно просмотрим эту игру и постараемся сделать так, чтобы не повторять эти ошибки. Надо продолжать работать на собрании», – признался голкипер.

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Юрий-Владимир Герета Рух Львов контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник ФК Рух Львов
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